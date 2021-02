Amalfi, vento forte : crolla percorso pedonale sul Lungomare dei Cavalieri . E’ stato installato per superare il tratto interdetto a causa della frana del 4 febbraio scorso. Ci si collegava alla scala dopo la Pineta a causa del crollo della S.S. 163 Amalfitana , dopo la frana, la Costiera amalfitana è divisa a metà e si torna a passare a piedi, per evitare anche il traghettamento via mare si era realizzata questa copertura.

Foto Ciro Cavaliere

