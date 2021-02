Amalfi UTC al lavoro. Demolizione per due opere, revoca ordinanza e svincolo idrogeologico per un parcheggio arrivato davanti al TAR

Amalfi UTC al lavoro. Demolizione per due opere, revoca ordinanza e svincolo idrogeologico per un parcheggio. Un ufficio efficiente e impegnato su più fronti quello dell’amministrazione di Daniele Milano. Basta andare sull’albo pretorio pubblico per avere un quadro della situazione.

Ottimo lavoro, a detta di tanti, da parte del responsabile del settore Urbanistica e Demanio, architetto Giuseppe Caso e dell’architetto dell’ufficio tecnico comunale, Ilaria Giacalone.

Insomma un lavoro certosino, con interventi di fronte a vicende da chiarire e , di fronte ai chiarimenti, come è avvenuto per il dottor Stancati, consigliere comunale rispetto al quale l’UTC era intervenuto come fa con tutti i cittadini di fronte a situazioni dubbie, dimostrazione dell’equanimità e professionalità degli stessi tecnici, interventi di revoca, solo dopo una doverosa e precisa documentazione tecnica, senza arrivare a portare i cittadini alle forche caudine delle vie giudiziarie.

Per Michele Laudano , contro la Soprintendenza, invece c’è stata una vera e propria traversia arrivata davanti al Tar Campania sezione di Salerno dove ha vinto , ora aspetta lo svincolo dal Parco dei Monti Lattari.

Per tutti gli atti in allegato o sull’albo pretorio che il Comune di Amalfi tiene con grande trasparenza e completezza di dati come pochi comuni in Costiera amalfitana fanno.

Ci sono anche due demolizioni avvenute in seguito ad intervento degli uomini dell’Arma dei carabinieri. I cittadini dovrebbero abituarsi a consultare l’albo pretorio che con tanta trasparenza tiene il Comune capoluogo della Divina.

Atti ufficio tecnico comune di Amalfi documento -20210223191142110 prot_par 0002593 del 24-02-2021 – documento 20210224132109917 prot_par 0002583 del 24-02-2021 – documento 20210224123539392