Amalfi. Una “bravata” di alcuni ragazzi , scoperti dalle telecamere di notte all’ufficio anagrafe . Sarà l’aria di oppressione per le misure del locokdown per il Coronavirus Covid – 19, l’isolamento a causa della frana da mezza Costiera amalfitana , verso Praiano , Positano e Sorrento, ma alcuni ragazzi si sono introdotti nell’ufficio anagrafe nottetempo facendo razzia di timbri e lasciando scritte oscene. Insomma nessun furto, ma atti vandalici, non gravi per fortuna.