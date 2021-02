Amalfi. Tolto il semaforo a Vettica, rimangono a Praiano e Positano, non c’è solo la frana a creare disagi Dopo oltre un anno, ad Amalfi, è stato rimosso il semaforo nella frazione di Vettica. Si sono, infatti, conclusi i lavori di ricostruzione del muro di contenimento che, nel periodo di piogge che hanno colpito la Costiera Amalfitana nel dicembre 2019, l’avevano fatto collassare.

Da ieri, sabato 6 febbraio 2021, finalmente è stato ripristinato il doppio senso di marcia su via Augustariccio, dove, per consentire i lavori, era stato istituito il senso alternato, a pochi metri dal bivio per Agerola, ma come sappiamo la strada statale amalfitana 163 è interrotta da una frana e si dovrà aspettare almeno tre mesi per ricongiungere la Costiera amalfitana , lavori dell’ANAS che la Regione Campania ha finanziato.

Intanto sulla S.S. 163 ci sono ben due semafori per lavori sulle gallerie per Praiano e Furore verso Conca dei Marini, mentre se si va da Positano verso Piano di Sorrento c’è un lungo tratto a senso unico alternato con semafori, insomma in quanto a disagi non ci facciamo mancare nulla.