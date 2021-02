Amalfi, Tar ricorso di Del Pizzo contro Milano, rinviato a maggio. Ecco l’ordinanza integrale

Amalfi, ecco l’ordinanza integrale del ricorso al Tar di Del Pizzo contro l’attuale sindaco Milano. Come si legge nel testo, l’ordinanza fa riferimento al: “ricorso numero di registro generale 1264 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alfonso Del Pizzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte, Giovanni Torre il contro Comune di Amalfi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato”.

Del Pizzo, come già anticipato da Positanonews, richiede l’annullamento, CHE NON GLI E’ STATO DATO, infatti ci sarà un rinvio dove il Tar Campania di Salerno ha chiesto l’integrazione dell’istruttoria.

1. del verbale di proclamazione degli eletti – a cura della Adunanza dei Presidenti – alla carica di Sindaco e Consiglieri Comunali del Comune di Amalfi, del 22/09/2020, nella parte in cui elegge candidato a Sindaco il dott. Daniele Milano, e Consiglieri Comunali i candidati della lista n. 2 denominata “Liberi”;

2. di tutte le presupposte relative operazioni elettorali, svoltesi il 20 e 21/09/2020, delle decisioni della Adunanza dei Presidenti e relativo verbale nonché delle operazioni ed attività compiute nelle e dalle sei Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei relativi verbali sezionali, nella parte in cui sono attribuiti illegittimamente i voti alla lista n. 2 denominata “Liberi” con candidato a Sindaco il dott. Daniele Milano e ai relativi candidati di lista;

3. di tutte le presupposte relative operazioni elettorali, svoltesi il 20 e 21/09/2020, delle decisioni della Adunanza dei Presidenti, e relativo verbale nonché delle operazioni ed attività compiute nelle, e dalle sei Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei relativi verbali sezionali, nella parte in cui non sono stati attribuiti alcuni voti alla lista n. 1 denominata “Amalfi Rinasce” con candidato a Sindaco il ricorrente dott. Alfonso Del Pizzo, e conseguentemente per ottenere l’annullamento integrale e/o parziale degli atti ed operazioni elettorali e la decisione di relativo rinnovo integrale e/o parziale ovvero la correzione del risultato elettorale, con i provvedimenti conseguenti, ivi compreso, in caso di correzione, la proclamazione del ricorrente a Sindaco e la relativa redistribuzione e proclamazione dei Consiglieri tra le liste, e comunque per ogni altra conseguente statuizione di Legge.

Clicca qui per leggere o scaricare l’ordinanza integrale.