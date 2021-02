Amalfi: sulla frana il sindaco Daniele Milano sentito da Positanonews

Amalfi: interviene ancora una volta sulla frana il sindaco Daniele Milano sentito in esclusiva da Positanonews. Ecco cosa ci ha spiegato il primo cittadino della cittadina in Costiera colpita dalla terribile calamità: “Venerdì 12 febbraio ho avanzato istanza per autorizzazione a effettuare i lavori di messa in sicurezza al fronte franato (propedeutici a qualsiasi lavorazione futura di ricostruzione). La Procura ha risposto positivamente ma devono prima terminare i rilievi del CTU e poi possiamo intervenire. Noi siamo pronti”.

Amalfi dopo la frana sembra “Il deserto dei Tartari”, come nel romanzo di Buzzati. Si attendono inutilmente evoluzioni. Dopo due settimane sembra che il tempo si sia fermato, nonostante gli sforzi dell’amministrazione Milano nulla si profila di certo all’orizzonte