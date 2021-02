Amalfi: sospensione erogazione idrica. Ripristino in qualche ora

Comune di Amalfi: sospensione erogazione idrica.

Ausino informa che a causa della rottura improvvisa di una tubazione in Piazza Flavio Gioia II si rende necessario sospendere l’erogazione idrica nell’intera area portuale, nonché nella zona intercorrente tra via Matteo Camera, Via Quasimodo e Via Mauro Comite (altezza Hotel dei Cavalieri) e aree circostanti. Il sevizio riprenderà appena risolto il guasto, al momento non è possibile stimare i tempi ma saranno necessarie sicuramente varie ore.