Amalfi, sospensione didattica in presenza fino a sabato 13 febbraio. Il Sindaco di Amalfi ha reiterato, con propria ordinanza, la sospensione delle attività didattiche in presenza, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Amalfi, sino a sabato 13 febbraio 2021.

La misura si rende necessaria al fine di ridurre il transito e la circolazione di persone sul territorio, atteso che sono in corso le operazioni di messa in sicurezza del sito e nelle more di nuove valutazioni da compiersi anche con l’ausilio delle Dirigenze delle Istituzioni scolastiche presenti sul territorio.