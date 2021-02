Amalfi. Per la messa in sicurezza sulla frana si lavora anche di domenica. La Costiera amalfitana è divisa a metà dopo la frana del 2 febbraio 2021 sulla S.S. 163 .

Come comunica il sindaco Daniele Milano, si è lavorato anche oggi, di domenica. Intanto ANAS ha allestito il cantiere per la ricostruzione della strada. Tutto dunque è stato ottimizzato per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

Ieri è infatti terminata la posa delle reti metalliche e oggi gli operai hanno provveduto ad chiodarle.

A termine delle fondamentali operazioni di messa in sicurezza potranno iniziare i lavori per l’attesa e fondamentale ricostruzione della statale, opera che sarà realizzata dall’Anas che ha stanziato 1,1 milioni di euro.

Il sindaco Daniele Milano, che sta seguendo da vicino e con grande attenzione tutti gli aspetti della vicenda, ha rassicurato i cittadini di Amalfi e della Divina con un messaggio pubblicato sui social: “Non perderemo un solo minuto”.

Dunque stando a quanto detto dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca entro 90 giorni, e quindi a maggio, dovrebbero essere completati i lavori.

Speriamo bene.