Amalfi: passerella in ferro per andare al porto turistico

Ad Amalfi questa mattina è stato riaperto il passaggio pedonale che dal lungomare dei Cavalieri porta nella zona del porto, chiuso martedì scorso a causa della terribile frana. Il percorso è coperto. Il passaggio nella zona della Marinella sarà gestito dai volontari della Pubblica Assistenza Millenium che provvederanno a far passare non più di 10 persone per volta.

Mattinata importante anche per un altro motivo: al palazzo del Genio Civile di Salerno, ci sarà la riunione operativa convocata tra il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Amalfi Daniele Milano e i tecnici di Anas.