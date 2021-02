Amalfi, l’impressionante frana vista dall’interno della galleria . Sfiorata la tragedia questa mattina di martedì 2 febbraio 2021 ad Amalfi: poco fa, infatti, vi è stato un crollo che ha invaso la sede stradale della Statale Amalfitana 163 dopo la prima galleria della Cittadina della Costiera amalfitana arrivando fino al di sotto della strada.

Immediatamente sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e la protezione civile.

Problemi, come ci si può aspettare, per la viabilità: è proprio la P.A. Millenium Costa d’Amalfi a chiedere di “Evitare di convergere verso Amalfi per non intralciare i soccorsi”. Inoltre, ricorda che saranno possibili delle interruzioni alla fornitura idrica.

Impressionanti le immagini dall’interno della galleria.