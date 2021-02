Amalfi: la vita dopo la frana. Reportage di Angela Mammato

Amalfi. La vita dopo la frana con tutti i disagi del caso e anche molte preoccupazioni. Reportage a cura di Angela Mammato di Praiano. Dopo il terribile episodio avvenuto ad Amalfi e tutti i conseguenti incontri tra le autorità competenti l’interrogativo è uno: quando cominceranno i lavori? Questa la domanda che si fanno tutti.

Ci vorranno almeno tre milioni di euro per il ripristino della viabilità sulla statale amalfitana e dell’attraversamento pedonale di via Annunziatella. Oltre poi alla sistemazione dei sottoservizi e del sottostante lungomare. Queste sono le stime relative all’intervento che si dovrà fare. I tempi di realizzazione dell’intervento complessivo per la ricostruzione dei circa 20 metri di stradina pedonale e la messa in sicurezza del costone sarebbero di circa tre mesi.