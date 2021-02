Positanonews sul posto . Amalfi. La testimonianza di Mario Franco “Ero appena passato, ho visto la morte in faccia”. La SITA salva per miracolo “Stavamo per passa quando c’è stato il crollo – ci racconta Luigi -, è una scena apocalittica, anche oltre i 50 metri di fronte ”

La frana , come ha riportato in anteprima Positanonews, si è staccata dal borgo di San Biagio, forse per una perdita d’acqua o per un cedimento a causa delle piogge , con un fronte di oltre cinquanta metri , un distaccamento che ha travolto la stradina soprastante la S.S. 163 arrivando fino sotto al lungomare nel parcheggio del ristorante La Marinella e forse mette a rischio anche la stabilità delle case soprastanti.

di 4 Galleria fotografica Crollo sulla strada ad Amalfi







La Strada Statale Amalfitana 163 è completamente interrotta, quindi il collegamento che dalla Costiera amalfitana porta a Praiano, Positano, Sorrento e Agerola è interdetto probabilmente per tutta la giornata.

Sul posto carabinieri, polizia municipale, la Millennium di Amalfi ed i vigili del fuoco di Maiori .