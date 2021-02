Amalfi . La ripartenza dopo la frana, riaprono le scuole. ECCO IL CALENDARIO. Dopo la frana del 2 febbraio scorso l’amministrazione di Daniele Milano ha deciso di riaprire le scuole. L’evento è stato di una gravità enorme, tuttora la Costiera amalfitana è divisa a metà, bisogna dare atto che è stato fatto il possibile e la buona notizia è che ora si ricomincia con le scuole dopo essersi consultati con i dirigenti scolastici .

La sospensione durerà fino a mercoledì 17 febbraio, poco male visto che è il ponte di Carnevale, ma già giovedì 18 febbraio riprende l’attività in presenza per tutti gli Istituti di ogni ordine e grado, ad eccezione della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso” del plesso di Piazza Spirito Santoe con la sospensione del servizio comunale scuolabus per i bambini della scuola dell’Infanzia del medesimo Istituto.

IL COMUNICATO SULLA SCUOLA DEL COMUNE DI AMALFI

Riprende l’attività didattica in presenza anche ad Amalfi, dopo la frana dello scorso 2 febbraio 2021.

A seguito di interlocuzioni con le Dirigenze delle Istituzioni scolastiche presenti sul territorio ed all’esito di un’articolata valutazione (riportata nell’Ordinanza sindacale scaricabile in fondo all’articolo) è stato deciso quanto segue:

sino a mercoledì 17 febbraio, la didattica in presenza è sospesa per tutti gli Istituti di ogni ordine e grado;

da giovedì 18 febbraio riprende l’attività in presenza per tutti gli Istituti di ogni ordine e grado, ad eccezione della scuola primaria dell’I. C. “G. Sasso” del plesso di Piazza Spirito Santo (Amalfi centro) e con la sospensione del servizio comunale scuolabus per i bambini della scuola dell’Infanzia del medesimo Istituto.

I prossimi giorni saranno necessari per riorganizzare il servizio di controllo anti-assembramenti e procedere all’attivazione del volontariato di Protezione Civile presso la Regione Campania, al fine di presidiare l’area del capolinea d’emergenza TPL in località Cieco ad Amalfi, nonché per organizzare un presidio per gli alunni usufruenti del servizio comunale scuolabus relativamente al transito/trasbordo attraverso le scalinate pedonali dei Naucleri e quella interna al Parco “La Pineta”.

La sospensione della didattica in presenza per la scuola primaria dell’I.C. “G. Sasso” è prevista sino a sabato 20 febbraio, data entro la quale si intende acquisire gli atti di assenso da parte degli esercenti la facoltà genitoriale degli alunni frequentanti le classi della scuola primaria dell’I.C. “Gerardo Sasso” del plesso di Piazza Spirito Santo (Amalfi centro), relativamente al transito/trasbordo attraverso le scalinate pedonali dei Naucleri e quella interna al Parco “La Pineta”. Di tanto è stata incaricata la società “Amalfi Mobilità”, a cui è richiesto di contrarre conseguentemente idonea polizza assicurativa per eventuali rischi collegati.

Buon lavoro e buon ritorno a scuola a tutti .

QUI SOTTO L’ORDINANZA DEL COMUNE DI AMALFI SULLA RIAPERTURA DELLA SCUOLA

