Amalfi, la preside Solange Sabine Sonia Hutter lascia il mondo della scuola

Amalfi. Solange Sabine Sonia Hutter, preside dell’istituto superiore “Marini-Gioia”, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook comunica la decisione di lasciare il mondo della scuola: “Cari Amici, oggi comincia ufficialmente la mia vita fuori dal sistema scuola, le mie dimissioni sono perfezionate. Voglio ringraziare per questa bellissima esperienza durata 23 anni che mi ha consentito di arrivare dove sono. Oggi è una giornata bellissima, ed è anche lunedì. Comincia ufficialmente anche la mia attività di counseling filosofico, che è una delle mie passioni insieme alla scrittura.

Sul mio canale Youtube e sul sito in fase di realizzazione, a breve saranno presenti tutte le informazioni per accedere ai trattamenti per il disagio esistenziale e il potenziamento delle nostre risorse interiori. Il Counseling filosofico è una grande opportunità per evitare che un momento di difficoltà possa trasformarsi in una condizione cronica di malessere e per evitare di medicalizzare un’esperienza che invece, se opportunamente trattata potrebbe trasformarsi in un grande arricchimento personale e di vita.

Resto a disposizione per informazioni e delucidazioni . Potete scrivermi su messenger, sulla messaggistica della mia Pagina e anche al numero 3714744908 , numero ad uso esclusivamente professionale. Un grande abbraccio”.