Amalfi. La Croce di Sant’Andrea trasporti gratuiti dal porto all’Ospedale di Ravello e agli ambulatori ASL a Maiori

Iniziativa encombiabile che apprendiamo dal post di Andrea Villaricca Positanonews riporta complimentandosi

L’ associazione Croce di Sant’Andrea di Amalfi, ha messo a disposizione della popolazione un’ autovettura che effettuerà, su richiesta, trasferimenti dal porto di Amalfi sia all’ospedale di Castiglione che agli ambulatori dell’ASL e studi medici privati siti in Maiori e ritorno. Per usufruire del servizio Gratuitamente rivolgersi al 3713312954 o al sottoscritto delegato responsabile di zona. Noi ci mettiamo e lo facciamo con il cuore. Non politica ma volontariato genuino.