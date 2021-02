Amalfi. La buona notizia, tutti negativi al Covid i carabinieri

Amalfi ( Salerno ) . Si è temuto per alcuni uomini dell’arma, che per il loro dovere sono esposti maggiormente al rischio, ma dopo tamponi di verifica al coronavirus Covid-19 i risultati hanno fatto rientrare la preoccupazione. Ringraziamo i carabinieri, e tutti gli uomini delle forze dell’ordine che onestamente adempiono al loro dovere per la comunità , dalla Guardia di Finanza , alla Capitaneria di Porto, Polizia e vigili urbani, per la loro presenza costante sul territorio che spesso fanno a discapito anche dei propri affetti familiari.