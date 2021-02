Amalfi. La buona notizia, non ci sono altri positivi, sono 106 i casi di Covid in Costiera. Il report

Amalfi ( Salerno ) . Si è temuto per altri positivi al coronavirus Covid-19 i risultati hanno fatto rientrare la preoccupazione per gli otto contagiati del report aggiornato alle 23,59 del 7 febbraio 2021 , ieri sera, come ci ha riferito il sindaco Daniele Milano sentito da Positanonews sono infondate le voci di altri contagiati. Si parlava di altri 8 in categoria esposta al pubblico, ma per fortuna è un allarme rientrato. La situazione in Costiera amalfitana è sotto controllo, al caso virtuoso di Cetara si sta affiancando quello di Atrani che con il successo dello screening, oggi gli antigenici hanno quasi il 100% di affidabilità, tiene sotto controllo la diffusione della pandemia. I nuovi 8 contagiati ad Amalfi rimangono tali e quindi nessun focolaio, siamo a 14 positivi, una media relativamente bassa e contenuta, fra i nuovi contagi 6 a Ravello, che però ha fermato la diffusione del contagio , altri 3 a Maiori e Minori, 2 a Conca dei Marini , che il sindaco Gaetano Frate ha messo in quarantena e individuato anche i contatti, di cui 2 a Conca, 1 a Furore e 1 ad Agerola . Maiori è il Comune con il maggior numero di contagiati con 21, Scala con 18 ha però il più alto tasso di contagio, poi segue Tramonti con 16 .