Amalfi: il sindaco durante la messa per San Biagio: “Grazie a chi si è adoperato”

Frana ad Amalfi. A margine del solenne pontificale celebrato in cattedrale ad Amalfi in occasione della festa di San Biagio, l’arcivescovo Orazio Soricelli ed il parroco don Antonio Porpora hanno dato la possibilità al sindaco di Amalfi Daniele Milano di dire due parole, le prime pronunciate in pubblico dopo la disastrosa frana che ha colpito il capoluogo costiero, fatta eccezione per la diretta facebook del 2 Febbraio sera.

“Voglio portare la grande manifestazione d’affetto che ho ricevuto che non proviene solo dall’Italia ma da tutto il mondo” dichiara Milano che prosegue: “Chiedo uno sforzo di pazienza ulteriore agli amalfitani perché ci vorranno tempo ed energie per ripristinare la normalità” – “Un ringraziamento a quanti si sono adoperati per fare sì che a valle della frana la vita scorresse con una parvenza di normalità, e non era affatto scontato”. Il sindaco conclude con un pensiero agli sfollati perni quali è doveroso ripristinare tutto nel più breve tempo possibile.