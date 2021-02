Amalfi, il sindaco Daniele Milano “Amalfi ferita, ma risorgeremo. 9 evacuati , ma nessun morto”. Mancherà anche l’acqua, forza Amalfi!

Il Sindaco Daniele Milano in diretta dal Comune dopo una dura giornata ha parlato a cuore aperto ai cittadini , ringraziando tutti coloro che si sono impegnati e ha fatto sapere che domani mattina ci saranno i collegamenti via mare per scavalcare la frana anche dal lungomare, che quindi non potrà essere percorso a piedi .

“Domani continueranno i lavori sul costone roccioso e quindi anche nella zona sottostante del lungomare non sarà possibile passare a piedi, ringrazio per la collaborazione gli operatori marittimi “, ha detto il primo cittadino che ha aggiunto “Ci sarà una Ambulanza medicalizzata all’altro lato dell’interruzione della Statale Amalfitana, quando si chiameranno i soccorsi bisognerà specificare se si è da questo o da quel lato della frana, nel qual caso i soccorsi arriveranno da Sorrento ”

” Sono state evacuate nove persone, ma per fortuna non registriamo nessuna vittima”

Il sindaco fa sapere che la Statale Amalfitana è crollata in quel punto e ci sarà ancora da lavorare, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti e per i messaggi di solidarietà. Informa che le scuole superiori continueranno in DAD e che è stato annullato il mercatino .

Purtroppo per una rottura a Vietri sul mare l’Ausino informa che mancherà l’acqua in parte della Costiera amalfitana e quindi anche a Vettica di Amalfi

Facciamo fronte comune. Forza Amalfi