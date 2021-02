Amalfi / Furore ( Salerno ) . Località Bottara Amalfi. l’inciviltà della gente non ha limiti.Sversati pezzi di asfalto,tra l’altro in questo preciso punto diventano difficili le operazioni di recupero e col tempo tutto potrebbe arrivare nel vallone che porta al fiordo. La denuncia di Gianluca Laudano la raccogliamo noi di Positanonews sperando che si intervenga in qualche modo.