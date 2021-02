Amalfi, frana sulla statale: De Luca convoca riunione operativa.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha convocato per sabato prossimo una riunione operativa con Anas, Protezione Civile e sindaco di Amalfi per una valutazione aggiornata delle problematiche create dalla frana e per definire un ulteriore piano di interventi.

La Protezione Civile della Regione Campania intanto prosegue, con squadre di tecnici e di volontari, negli interventi in costiera Amalfitana e nel Cilento dove a causa delle forti precipitazioni si sono determinati fenomeni di dissesto idrogeologico.