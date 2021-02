Amalfi, frana: l’Anas al lavoro per rimuovere detriti con camion

Costiera amalfitana. Aggiornamento dell’Anas Campania sulla situazione ad Amalfi post frana. Ricordiamo che con una precedente ordinanza è stato chiuso un tratto della statale 163.

Uomini e mezzi Anas sono al lavoro da questa mattina per effettuare i primi interventi e le prime attività di sgombero nel comune di Amalfi. In collaborazione con i Vigili del Fuoco e con l’impresa di Pronto intervento le squadre Anas stanno operando sul tratto della statale Amalfitana, all’imbocco della galleria, per rimuovere fango e detriti dal piano viabile con l’ausilio di camion scarrabili, bobcat ed escavatori. Al termine di queste attività Anas potrà programmare i lavori urgenti per le verifiche dei danni subiti dall’infrastruttura e per il ripristino del piano viabile in piena sicurezza, attività quest’ultima che potrà essere avviata soltanto dopo gli interventi di messa in sicurezza del costone dove si è verificata la frana, ad opera di soggetti privati ed Enti competenti per territorio.