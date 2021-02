Amalfi frana . In diretta su Positanonews TG alle 21,30 col sindaco Daniele Milano. La trasmissione sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook , sul canale you tube, twitch e twitter di Positanonews poi sarà caricata in video su questo stesso articolo .

Foto Leopoldo De Luise