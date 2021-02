Amalfi fatto doppio passaggio sul lungomare, lavori per la frana ancora fermi

Amalfi (Costiera amalfitana). Nella città colpita dalla terribile frana è stato fatto doppio il passaggio sul lungomare sia per andare che per venire. I lavori per il ripristino della viabilità sono ancora fermi. Amalfi con la frana, sembra “Il deserto dei Tartari”, come nel romanzo di Buzzati, si attendono inutilmente evoluzioni, dopo due settimane sembra che il tempo si sia fermato, nonostante gli sforzi dell’amministrazione Milano, nulla si profila di certo all’orizzonte