Amalfi e la frana. Il sindaco Milano “Sequestro per verifiche. Tunnel? Rallenterebbe completamento opera, sono fiducioso”. Mentre l’area è stati quasi completamente sgomerata Positanonews sente il sindaco Daniele Milano che si sta dedicando anima e corpo alle emergenze nella Città capoluogo della Costiera amalfitana, dall’emergenza Covid a quella del dissesto idrogeologico causato dalla frana che ha fatto crollare un pezzo della S.S. 163, isolandola dal tratto che va verso Agerola, Praiano, Positano e Sorrento, oggi la notifica del sequestro dell’area da parte della Procura della Repubblica di Salerno , un atto sicuramente dovuto , il primo cittadino oggi pomeriggio è stato anche nominato custode giudiziario dell’area, qualcuno teme per il prolungamento dei tempi per i lavori “Non credo, la Procura farà le verifiche e le indagini utili per procedimenti di questo genere sicuramente in tempi brevi, intanto stanno continuando i lavori per la messa in sicurezza per eliminare pericoli incombenti , dopo che la Procura farà i suoi accertamenti e rilievi si continuerà” . Il Comune di Amalfi intanto ha affrontato davvero al meglio la situazione, anche grazie alla collaborazione degli amalfitani, e degli operatori marittimi, apertura della scala per la pineta, come anticipato da Positanonews sempre sul posto, poi trasbordo via mare per il centro, si sono limitati i disagi delle popolose frazioni della città, Vettica e Pogerola, poste tutte al di là del tunnel dove è avvenuto il crollo. Ora si parla di tre mesi di lavoro con l’ANAS annunciati dopo l’incontro a Napoli con il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca “Sono fiducioso, ho avuto rassicurazione da parte del Governatore e degli enti preposti , abbiamo sentito la vicinanza delle istituzioni e questo è importante in questo momento” . Una soluzione provvisoria con un tunnel di ferro non è stata vagliata? “Si è stata vagliata questa soluzione , ma anche tante altre, siamo completamente impegnati su questa problematica. Una soluzione provvisoria però allungherebbe i tempi per il completamento dell’opera, è preferibile risolvere il problema in maniera definitiva al più presto possibile, tutta l’amministrazione è al lavoro per ridurre al minimo i disagi per i cittadini”