Amalfi e la frana. Gianluca Laudano “Come fare a stabilire i fondi senza aver redatto un progetto?”

Buongiorno a tutti.

Credo che questo scorrere dell’acqua a mo’ di ruscello, sia dovuto ad una perdita di acqua potabile. La cosa non desta particolare motivo di preoccupazione anche perché la stessa si riversa nel sottostante vallone Monterosso.

Approfitto per comunicare che il mio silenzio sui social degli ultimi giorni, ed in particolare sull’evento franoso di Vagliendola, è frutto di una valutazione personale.

Credo altresì che la situazione di messa in sicurezza in generale sta procedendo abbastanza celermente. Ciò che non mi trova d’accordo sono i milioni, annunciati e decantati (come fossero caramelle) dal Presidente De Luca, un giorno 3 ed un giorno 4. Per dirla alla Eduardo (napoli milionaria), “quann se toccano e carte e mille lire o core adda sbattere,sinno’ nun è na cosa seria” .

Ma provo a dire la mia da totale incompetente:

come si puo’ quantificare senza aver fatto perforazioni,indagini e quant’altro? Senza che sia stato redatto un progetto preliminare, e uno esecutivo, ecc? L’intervento, pur tenendo presente delle esigenze di tutti, dovrà tutelarci dal punto di vista estetico/paesaggistico, o col fatto che non siamo noi a pagare il Presidente, il Commissario o chi per esso deciderà tutto lui?Credo e mi auguro che il tutto tenga presente anche dell’idea che i nostri amministratori hanno dello sviluppo del paese nei prossimi 30 anni a seconda anche di cosa ci aspetta ,bretella,by pass, circonvallazione e mai come adesso l’ occasione è opportuna per intavolare questa discussione con tutti gli enti preposti e per fare sentire forte la nostra voce.Amalfi è, e dovrà restare degli amalfitani, e tutti insieme dobbiamo difendere il nostro paesaggio con tutte le forze.Chi viene a farci visita non viene certamente per vedere ponti autostradali e quant’altro.La nostra cartolina deve restare la più bella al mondo e tocca a noi questo arduo compito.

Resto fiducioso che tutto andrà nel migliore dei modi