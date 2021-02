Amalfi: divieto conferimento rifiuti ingombranti questa sera 4 febbraio

Comune di Amalfi. E’ fatto ordine a tutte le utenze domestiche e non domestiche, il divieto di conferimento dei rifiuti c.d. “ingombranti” – codice CER 20 03 07 – su tutto il territorio comunale per la sera di giovedì 4 febbraio 2021. La misura si rende necessaria a seguito delle difficoltà operative manifestate dall’ATI affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in conseguenza delle interruzioni alla circolazione sul territorio comunale dovute alla frana avvenuta nella mattina di martedì 2 febbraio 2021 nel centro di Amalfi.

Si allega relativa Ordinanza sindacale in fondo all’articolo.