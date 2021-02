Amalfi dice addio ad Antonio Cappuccio, grande uomo e lavoratore. Tanti i commenti su “Tonino” che tutti trovavano sempre disponibile , fra questi Gianluca Laudano.

Spesso e volentieri ci siamo fatti compagnia a vicenda.Io ti ho stimato e penso che tu abbia stimato me.Ti saluto con le parole dell’ultima battuta:Chistu mese i contributi non te li verso. Riposa in pace caro Tonino.

Altri commenti che veramente denotano una grande persona:

Un altro Amalfitano d.o.c che ci lascia; un altro UOMO E LAVORATORE instancabile che ha donato tutto se stesso alla famiglia ,esempio di vita di statura irripetibile che vola in cielo lasciandoci pensosi su come si portava il passo una volta rispetto ai tempi di oggi che ci vede frastornati e desiderosi di apparire e non di ESSERE.Meditiamo insieme.IL tuo sorriso bonario che andava di pari passo con.il tuo camminare in questi ultimi tempi ,ti conduca nel regno di chi è stato esempio per la comunità dove ha vissuto. ADDIO TONINO. Nicola e Lucia.