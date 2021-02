Amalfi: Convocato il Consiglio Comunale

Amalfi, E’ stato convocato dal Sindaco Milano il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, di prima convocazione, presso il Salone Morelli di Palazzo S. Benedetto, per il giorno 09/02/2021, alle ore 16:00, e in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno 10/02/2021 ore 16:00, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Sindaco; Rinegoziazione prestito obbligazionario comunale denominato “Comune di Amalfi – Tasso Fisso 2005/2035” (ex BANCA OPI S.p.A.);

Sicuramente nelle sue comunicazioni verranno forniti dettagli più esaustivi sulla riapertura della strada e di tutte le opere necessarie alla ricostruzione e alla mitigazione del rischio.

Sabato 6 febbraio, infatti, è previsto il tavolo tecnico con il Presidente De Luca, il Genio Civile di Salerno e l’Anas.