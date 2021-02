Amalfi: comincia lo sgombero della strada dopo la frana. Sono cominciati i lavori per sgomberare la strada dopo la frana di questa mattina ad Amalfi, da parte della ditta FRACAM di Praiano, in Costiera Amalfitana.

Probabilmente servirà almeno una settimana per liberare il tratto stradale, anche se non siamo ancora sicuri che questo breve lasso di tempo sarà sufficiente per consentire alla viabilità di tornare alla normalità.

Immediatamente intervenuti con i loro mezzi, adesso stanno cominciando a lavorare, dopo aver verificato in primo luogo le condizioni di sicurezza. Sul posto anche molti volontari.

Anche in questo caso ffiorata la tragedia, dopo il crollo che ha invaso la sede stradale della Statale Amalfitana 163, dopo la prima galleria della Cittadina della Costiera amalfitana arrivando fino al di sotto della strada.