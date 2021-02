Amalfi, ci lascia Vincenzo Savo della boutique Pieralex

Amalfi. Lutto per la scomparsa di Vincenzo Savo. A darne il triste annuncio i figli Pierandrea e Alessandro, la nuora Anna, le adorate nipoti e tutti i parenti che l’hanno amato in questa vita e che ora gli porgono l’estremo saluto.

La cittadinanza di Amalfi piange la morte di una persona buona, benvoluta da tutti e conosciuta per la sua esperienza come maitre d’hotel e proprietario della famosa boutique Pieralex in Piazza Duomo. Una persona gentile e cordiale, sempre col sorriso sulle labbra. Una grave perdita per la città della costiera amalfitana.

I funerali si svolgeranno venerdì 19 febbraio a Pavia nella Chiesa di Santa Maria del Caravaggio.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.