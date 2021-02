Amalfi, Antonio Acunto ai volontari Millenium: “Sono orgoglioso, onorato e commosso”. Riportiamo di seguito quanto ha scritto sul suo profilo Facebook:

Cari VOLONTARI MILLENIUM, non mi piace “spararmi le pose”, ma DEVO dirvelo: “SONO ORGOGLIOSO, SONO ONORATO, SONO COMMOSSO”!

Siete persone fantastiche, tutti… a partire dal PRESIDENTE fino all’ultimo “matricolato Millenium”! Essere costretti a gestire il numero elevato di operatori, chiedendo a qualcuno di stare a casa, NON HA PREZZO! Una mole di servizi quotidiani, che avrebbe messo in crisi chiunque, gestiti in scioltezza… assistenze, trasporti, trasferimenti dializzati, accompagnamenti, assistenza tamponi, pronto intervento sanitario, pronto intervento idrogeologico! Non ho parole… o forse si: ” VI VOGLIO BENE”!!!