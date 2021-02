Amalfi, Andrea Ferraioli sulla frana: “Chiediamo subito un tavolo tecnico”

Frana ad Amalfi: arriva l’appello all’unità di Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana. Se non ora quando?

“Quanto successo oggi ad Amalfi, il crollo nei pressi della Marinella, non è un evento imprevedibile. La Costa D’Amalfi ha una sua fragilità geologica e la strada statale amalfitana ha bisogno di una cura e di manutenzione che vadano l’oltre l’emergenza. Come Distretto Turistico Costa D’Amalfi chiediamo che venga immediatamente convocato un tavolo tecnico che operi con decisione e immediatezza e che programmi per il futuro delle popolazioni residenti e dell’economia di questi luoghi. Bisogna impegnarsi concretamente nella tutela e nel riassetto idrogeologico, superando i campanilismi e le logiche politiche e lavorando insieme per il futuro di questi luoghi con una manutenzione costante e una pianificazione concreta.

Sollecitiamo la Regione Campania ad aggiornare il piano per il riassetto idrogeologico dell’area amalfitana d’intesa con la conferenza dei sindaci e con la definizione delle priorità degli interventi ad evitare che le risorse finanziarie disponibili vengano assegnate senza tenere conto delle reali emergenze”. Lo ha affermato a caldo, Andrea Ferraioli, intervenendo su quanto accaduto poche ore fa in Costiera Amalfitana.

“Per le stesse ragioni si rende necessario definire – senza ulteriori indugi – il piano di riassetto della viabilità in Costa D’Amalfi soprattutto per creare un sistema che affranchi la 163 dalla funzione di asse viario unico del territorio – ha proseguito Ferraioli – con tutti i disagi che questo comporta anche alla luce dei fondi che stanno per arrivare dalla Comunità Europea.

E’ indispensabile lavorare ad un piano socio-economico che individui le criticità e programmi soluzioni condivise. Come Distretto Turistico Costa d’Amalfi mettiamo a disposizione le nostre competenze e il lavoro fatto in questi anni sui temi della sostenibilità nel caso fosse ritenuto utile. Questa è una destinazione turistica che esprime un PIL di rilievo ma che non ha ricevuto in passato l’attenzione necessaria. Non è più il tempo delle parole!!”.