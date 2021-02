Amalfi. Anche i disabili di Vettica e Pogerola hanno diritto di raggiungere il centro, aiutateli a superare la frana. E’ spaccata la Costiera amalfitana, ma anche Amalfi , divisa in due dalla frana, dall’altra parte , verso Praiano e Positano in direzione Sorrento e Agerola per intenderci, oltre la metà dell’Antica Repubblica Marina.

Sono state aperte le scale della Pineta, poi le vie del mare, ma i disabili che devono fare ? Rimanere chiusi reclusi in casa e non possono raggiungere neanche il centro del proprio paese?

Di certo è difficile, vista l’orografia, ed è quasi impossibile per il Comune guidato da Daniele Milano far fronte a tutti i problemi, speriamo che con l’aiuto dei privati si risolva .