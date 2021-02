Alunno positivo al “Marini-Gioia” di Amalfi. Sanificazione e Dad per la classe

Amalfi. Studente positivo all’istituto superiore “Marini Gioia”. Lo apprendiamo da una comunicazione alle famiglie e agli alunni firmata dall’attuale dirigente scolastico Giovanni Russo e pubblicato sul profilo Facebook dell’istituto. Di seguito, il testo della nota che si può consultare anche nell’immagine sottostante.

«Con la presente il sottoscritto rende noto che in data 24 febbraio 2021 è stato segnalato al nostro istituto scolastico un solo caso di positività.Sono state attivate immediatamente tutte le procedure di rito. L’allievo, risultato positivo ad un secondo tampone, dopo un primo esito negativo, da sei giorni partecipava alle lezioni in modalità a distanza. Si è disposta la chiusura dell’aula e la sanificazione della stessa e dei luoghi di pertinenza. Per gli studenti della classe è stata attivata la DAD. L’ufficio di prevenzione collettiva dell’Asl locale procederà a emanare le disposizioni conseguenziali. Per esigenze logistico-organizzative anche per un’altra classe è stata attivata la DAD, ma già da venerdì 26 febbraio 2021 quest’ultima riprenderà le attività in presenza con la DDI».