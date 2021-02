Altra tegola Napoli, Lozano rischia uno stop di un mese

“Emozionati per lo sforzo di quest’uomo”: ecco il tweet della SSC Napoli con cui la società ha ringraziato l’eroe Lozano, il guerriero che, nonostante l’infortunio, contro la Juve ha stretto i denti e ha continuato a giocare fino all’ultimo secondo perché non c’erano rimasti cambi a disposizione. Ebbene, purtroppo, secondo quanto riportato da “Repubblica” questo sforzo sarebbe costato caro e amaro al messicano che avrebbe contratto una distrazione muscolare che lo potrebbe tenere fuori dal campo per un mese. Il calciatore dunque si andrebbe ad aggiungere alla lunga lista di infortunati che non potranno prendere parte alle prossime gare né di Europa League né di campionato.