Alternanza col Liceo Marone di giornalismo con Positanonews continua con gli esperti. Oggi il dottor Carlo Alfaro , pediatra e uomo di cultura, che ha parlato delle problematiche relazionali , della DAD e dei disturbi alimentari. Poi abbiamo parlato di “Data Journalism” e Covid, dalla difficoltà di reperire le fonti certe e dell’importanza delle verifiche per approfondire alcune tematiche. Incontro anche con la rappresentante delle guide turistiche Giulia Riva, mentre lunedì c’è stato l’incontro con Lucio Esposito che ha parlato di eventi culturali e delle Ville Romane e Maurizio Vitiello che ha parlato d’arte.

“Un progetto a cui teniamo – sottolinea il direttore di Positanonews Michele Cinque -, per confrontarci con le nuove generazioni e per far vivere loro l’atmosfera del giornale, essendo l’alternanza un progetto legato al lavoro, dopo alcune nozioni di carattere tecnico-giornalistico, i ragazzi e le ragazze vengono coinvolti direttamente nell’elaborazione di articoli o approfondimenti legati al contesto o a tematiche di interesse generale, mentre si è in collegamento con meet con la redazione vera al lavoro in contemporanea con loro”