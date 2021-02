Alta velocità ad Agerola, l’SOS dei cittadini: «Sì ad autovelox e controlli». A darci tutti i dettagli in un articolo pubblicato sull’edizione odierna del quotidiano Metropolis è Carlo Cafiero. Installare autovelox per il controllo della velocità e dossi artificiali nei punti trasformati in veri e propri “circuiti automobilistici”. E’ la richiesta formulata ai rappresentanti dell’amministrazione comunale da un gruppo di cittadini. L’obiettivo? Limitare il fenomeno che, soprattutto nelle ore serali, spinge molti automobilistici a sfrecciare ad alta velocità lungo le strade cittadine, mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni. A partire da via Miramare (nella frazione San Lazzro), continuando con le zone di Campora, Pianillo e Bomerano, crescono sempre di più le richieste d’intervento. “Purtroppo sembra una battaglia persa – afferma una signora residente a San Lazzaro – Sono anni che chiediamo a chi di competenze di risolvere la situazione, ma ci siamo sentiti rispondere “non serve a nulla mettere gli autovelox”. Allora negli altri paesi civili sono tutti stupidi? Le strade di Agerola sono molto pericolose – continua – a causa di tanti automobilisti che sfrecciano lungo le strade cittadine come se si trovassero su un circuito di formula uno. Aspettano che succeda il peggio, come verificatosi lo scorso gennaio nella galleria dove perse la vita una giovane ciclista, prima d’intervenire?”. Strade che nella notte si trasfor-mano in circuiti di Formula Uno, senza il minimo rispetto della velocità da parte di centauri e automobilisti che percorrono le stradine del centro, ma anche delle periferie, spingendo forte il piede sull’acceleratore. Un pericolo con cui i residenti non vogliono più convivere. Il timore di incidenti gravi, come quello avvenuto in galleria, è diventato l’incubo dei residenti che chiedono a gran voce dispositivi per ridurre la velocità sulle strade cittadine.