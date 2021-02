Allo stadio “Veneziani” il Monopoli batte la Turris per 3-1. Per la formazione di Scienza decidono le reti di Soleri al 23’, De Paoli al 43’ e Paolucci al 69’. Al 74’ Giannone, per gli ospiti, riapre il match, ma non basta per evitare l’ennesima sconfitta dei corallini. Un primo tempo di marca pugliese si conclude sul punteggio di 2-0. Nel secondo tempo la Turris prova a rientrare in partita con i cambi, ma è Giannone a rendersi pericoloso: al 47’ il trequartista centra in pieno la parte superiore della traversa, ricevendo un pallone dalla sinistra. La Turris si butta in avanti alla ricerca del gol, ma Soleri approfitta di un errore in disimpegno ospite e serve a Paolucci il destro sotto l’incrocio per il 3-0. Il terzo gol scuote i corallini, che con Giannone trovano la rete della speranza, prima di proiettarsi in avanti alla ricerca disperata del secondo gol, che non arriva. La formazione di Fabiano termina il match addirittura in nove uomini per via dell’espulsione di Da Dalt (somma di ammonizioni) e dell’infortunio subìto da Tascone (cambi esauriti da mister Fabiano). Il Monopoli sale così a 24 punti in classifica, mentre la Turris rimane ferma a 28.

MONOPOLI-TURRIS 3-1

RETI: 23′ Soleri, 43′ De Paoli, 23’st Paolucci(M); 29’st Giannone(T)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): 1 Satalino; 34 Riggio, 4 Bizzotto, 3 Mercadante; 31 Tazzer(40’st 2 Viteritti), 8 Piccinni, 25 Vassallo, 10 Paolucci(26’st 28 Iuliano), 29 Guiebre(15’st 11 Zambataro); 32 Soleri, 23 De Paoli(40’st 7 Starita). All.: Scienza. A disp.: 12 Oliveto, 35 Taliento; 9 Liviero, 14 Isacco, 18 Alba, 24 Nina, 33 Basile.

S.S. TURRIS 1944 (3-5-1-1): 1 Abagnale; 24 Rainone, 16 Di Nunzio, 5 Lorenzini(17’st 29 Tascone); 33 Da Lalt, 23 Carannante(1’st 13 Ventola), 8 Signorelli(22’st 9 Longo), 6 Romano(29’st 14 Fabiano), 2 Esempio(17’st 3 Loreto); 10 Giannone; 18 Persano. All.: Fabiano. A disp.: 12 Lonoce, 22 Barone; 15 Pitzalis, 19 Alma, 26 Lame, 27 D’Ignazio, 28 D’Alessandro.

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1. Assistenti:Vincenzo Madonia di Palermo e Antonio Lalomia di Agrigento. Quarto ufficiale: Claudio Petrella di Viterbo.

Ammoniti: Soleri, Paolucci(M); Carannante(T);