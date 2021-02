Allo Stadio Maradona finisce a reti inviolate Napoli-Atalanta

Tutto rimandato alla gara di ritorno di mercoledì 10 febbraio quando, il Napoli di Gattuso dovrà andarsela a giocare al Gewiss Stadium. Questa sera dal match di andata ci si aspettava di più: di due squadre generalmente offensive, che di reti ne fanno davvero tante, non si è visto quasi nulla. E’ evidente, come dice anche Gasperini, che il fitto calendario di impegni non aiuta la forza fisica né quella mentale ma, è altrettanto chiaro, che alla fine ne dovrà uscire un vincitore. Novità nella formazione di Ringhio che schiera un modulo a specchio, un insolito 3-4-3 che porta molte occasioni per i nerazzurri che solo un buon Ospina riesce a frenare. Demme riceve una pallonata al viso e resta stordito per terra, capitan Insigne rimedia un infortunio che lo costringe ad abbandonare il campo anzitempo ma, tralasciando questo “bollettino di guerra” c’è anche una buona notizia: l’ingresso di Osimhen. Al termine della gara, le parole di Gasperini: “Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra di valore, nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni migliori, nel secondo la partita è stata più spezzettata, ma sono contento. Affrontiamo una partita per volta, non è facile avere la condizione giusta con tutti questi impegni ravvicinati, ma proveremo ad andare avanti il più possibile. La difesa a tre del Napoli non ci ha procurato particolari problemi, abbiamo fatto la nostra gara. Non è facile per Ilicic avere sempre una condizione fisica elevata, ma stasera è entrato bene, così come Muriel ha fatto bene partendo titolare. Toloi? Sa difendere e si sa inserire, peccato perché ha avuto la palla giusta per segnare, forse l’occasione più nitida della partita”.

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme (66′ Elmas), Hysaj; Politano (66′ Petagna), Lozano (82′ Osimehn), Insigne (69′ Zielinski). All. Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina (74′ Pasalic); Zapata (80′ Lammers), Muriel (74′ Ilicic). All. Gasperini

Ammoniti: Romero, Ilicic