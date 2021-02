Allo stadio Fanuzzi il match tra Brindisi e Sorrento termina 0-0. Uno scialbo pareggio a reti inviolate nel recupero del campionato di Serie D disputato oggi pomeriggio sul prato dello stadio pugliese. Una partita noiosa in cui per 95 minuti non si è vista una sola occasione degna di nota: un paio di conclusioni dal limite del Sorrento e altrettante nella ripresa per il Brindisi. Il team dei biancazzurri era reduce da una striscia di sei gare consecutive senza vittoria e aveva bisogno dei tre punti, per lasciare la zona playout, mentre i rossoneri provenivano da una vittoria con il Real Agro Aversa ed un pareggio con il picerno dopo un mese di stop a causa del Covid. Prossimo appuntamento per i costieri domenica 21 febbraio alle 14:30 in trasferta a Nardò.

Brindisi Fc – Sorrento 0-0

Brindisi (4-3-3): Lacirignola, Bocadamo, Suhs, Sicignano, Monteleone (Palumbo dal 1′ st), Botta, Iaia, Gori (Bottari dal 1′ st), Forbes, Padin (Merito dal 36′ st), Calemme. A disposizione: Pizzolato, Nives, Bottari, Merito, Maglie, Palumbo, D’Angelo, Pizzolla, Buglia. All. De Luca

Sorrento: Scarano, Cesarano, Masullo, Lamonica (Basile dal 20′ st), Mezzavilla, Fusco, Cassata (Cacace dal 49′ st), Vitale (Maranzino dal 20′ st), Cunzi, Langella (Camara dal 31′ st), Liccardi (Gargiulo dal 37′ st). Del Sorbo, Gargiulo, Cacace, Basile, Maranzino, Camara, Mancino, Gargiulo, Procida. All. Fusco Luca

Arbitro: Zanotti di Rimini, coadiuvato da Claps e Charillo