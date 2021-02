Al via i vaccini agli anziani a Capri ed Anacapri. A dare tutti i dettagli è Marco Milano in un articolo a suo nome dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. A Capri ed Anacapri continuano le somministrazioni dei vaccini anti covid alla popolazione ultraottantenne. Le avverse condizioni meteo, un’incessante pioggia e temperature rigide, con un notevole freddo hanno caratterizzato “l’inaugurazione” della campagna per somministrare il prezioso serio sulla terra dei Faraglioni. Le vaccinazioni anche oggi, come il primo giorno, proseguiranno nei due punti allestiti, ovvero a Capri, alla tendostruttura “San Costanzo” in località Palazzo a Mare, e ad Anacapri, nel cuore del centro storico al Centro Multimediale “Mario Cacace” all’interno del complesso conosciuto come “Paradiso” in piazza Edwin Cerio. Un’importante macchina organizzativa è stata messa in campo per svolgere nel migliore dei modi la tanto attesa attività, con decine di uomini e donne tra personale dell’Asl Napoli 1, comuni di Capri ed Anacapri, volontari e squadre della protezione civile.

A Capri per “ridurre le distanze” tra le zone alte e il punto vaccini anche oggi continua il servizio dei carrellini elettrici comunali per i capresi con difficoltà di deambulazione, mentre dal centro di Capri alla tendostruttura è attivo per tutta la giornata un circuito di “navette” per la salita e la discesa.