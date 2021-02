Al 118 di Vico Equense una sola ambulanza: signore si sente male, interviene il farmacista. Riportiamo di seguito quanto ci hanno inviato:

Salve, al 118 di Vico Equense c’è una sola ambulanza e per fortuna è medicalizzata, cioè con medico a bordo. E proprio perché ha un dottore, non si trova mai a Vico. Viene chiamata dalla centrale operativa ad operare in vari comuni della Penisola ed altri dell’ASL, quindi Castellammare, Pompei, Torre Annunziata. Di fatto questa ambulanza vicana non sta mai a Vico, perché i 118 presenti in questi comuni del vesuviano, hanno ambulanze non medicalizzate, cioè senza medico. Quindi quando succede qualcosa di grave a Vico, deve arrivare un’ambulanza da fuori, magari anche senza medico, con ore ed ore di attesa. Proprio qualche ora fa c’era un anziano a Massaquano che aveva bisogno di un urgente intervento, perché si trovava a terra in arresto cardiaco. Non essendoci un’ambulanza nei paraggi, delle persone della zona ed il farmacista della frazione è dovuto intervenire con l’ossigeno, ma sfortunatamente nulla si è potuto fare. L’ambulanza è arrivata dopo troppo tempo, un’ora e purtroppo non c’è stato nulla da fare che costatare il decesso di questo povero malcapitato anziano. Non ci resta che pregare per la sua anima!