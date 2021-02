Agerola, weekend dedicato alla manutenzione sentieristica.

I primi spiragli di primavera ci spronano a mettere un po’ di ordine in casa, in attesa di poter ricevere, il prima possibile, i tanti ospiti che ormai scelgono i nostri percorsi trekking come meta per conciliare anima e corpo a contatto con la natura.

In questo week end ci siano dedicati a due tipi di intervento.

Il primo sul Sentiero degli Dei per la sistemazione con opere di ingegneria naturalistica dei tratti più erosi, insieme alle guide di Cartotrekking e ad Antonio il pastore, che da poco abbiamo apprezzato come protagonista di un bellissimo servizio su Agerola su Raidue.

Il secondo nei pressi della Grotta di Santa Barbara per proseguire la posa in opera della nuova segnaletica in linea con gli standard internazionali, in collaborazione con la Proloco e con il supporto attivo delle guide di Cartotrekking.

Le attività di manutenzione proseguiranno nelle prossime settimane, interessando gli altri circuiti di trekking della nostra fitta rete sentieristica.