Agerola, videosorveglianza in tilt: restano spente 17 telecamere. Ce ne parla Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Il sistema di videosorveglianza va in tilt. Sono ben 17 le postazioni di telecamere non funzionanti ormai da diverse settimane, fattore che spesso ha rallentato (se non addirittura bloccato) anche le indagini delle forze dell’ordine in merito a furti e incidenti stradali avvenuti sul territorio agerolese di recente. E’ il caso, ad esempio, del dramma verificatosi lo scorso 7 gennaio all’interno della galleria La Palombella, dove fu travolta e uccisa la ciclista da una o più auto pirata Anna Fogliamanzillo, 37enne ciclista di Boscoreale. A distanza di più di un mese da quell’incidente, non ci sono stati ancora risvolti alle indagini avviate dalle forze dell’ordine. Alla luce di questi disservizi, l’amministrazione comunale ha deciso di affidare (per una cifra di 40mila euro e senza alcun bando) alla società privata “Connectivia srl” l’appalto per l’installazione di ulteriori 13 telecamere di videosorveglianza sul territorio agerolese e per la riparazione delle telecamere non funzionanti.

Si tratta della stessa società che avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione della videosorveglianza. “Nel corso degli interventi di manutenzione ordinaria al sistema di telecamere – si legge nella determina comunale . espletati dal suddetto operatore alla presenza di agenti di polizia locale, sono state riscontrare criticità e malfunzionamenti su alcune locazioni di ripresa, per le quali necessita procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la sostituzione di apparecchiature e quadri elettrici”. A provocare questi disservizi potrebbero essere state anche le avverse condizioni meteorologiche, con il risultato di danneggiare il sistema elettronico di videosorveglianza. Fatto sta che la determina è stata pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale l’8 gennaio scorso, ovvero il giorno dopo il tragico incidente della galleria La Palombella.