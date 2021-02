Agerola: sospesa la didattica in presenza al “Dante Alighieri” fino al 12 febbraio

Agerola. Come leggiamo sul profilo ufficiale del Comune di Agerola – amministrato dal sindaco Luca Macolo – con ordinanza sindacale n.13 del 2 febbraio 2021 è disposta la sospensione della didattica in presenza presso il plesso scolastico “Dante Alighieri” di San Lazzaro fino al giorno 12 febbraio.

Nel frattempo, invece, a seguito della frana di grosse dimensioni che ha occluso la galleria sulla SS163 ad Amalfi, per gli studenti è stato predisposto un servizio transfer via mare (molo Pennello – porto di Amalfi) per raggiungere, attraverso le scale, la carrabile in località “Cieco”. Qui sono in attesa i bus della Sita direzione Agerola.