Agerola: Situazione COVID-19 stabile, nessuno nuovo contagio negli ultimi due giorni

Agerola, con questa nota il Comune, sulla propria pagina Facebook, informa la cittadinanza sull’emergenza COVID-19: nessun nuovo contagio negli ultimi due giorni.

SINTESI DELLA NOTA DELL’UNITÀ DI CRISI SUL SISTEMA ALERT CHE MONITORA L’ANDAMENTO DEL CONTAGIO

In data 9 febbraio 2021, l’Unità di Crisi della Regione Campania si è riunita in merito alla valutazione dell’andamento epidemiologico regionale e dell’esame istruttorio preordinato alle valutazioni e determinazioni anche in ordine all’attività in presenza nelle scuole, dalla quale è sorta la relazione tecnica successivamente pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania

L’Unità di Crisi ha fornito ai Sindaci campani 3 indicatori relazionati tra loro (Incidenza, % tamponi, densità abitativa) che se definiti come incrementali su analisi su 7 gg rispetto al valore medio regionale generano un alert sull’area/comune/provincia/marco-area interessata. In caso di superamento si analizza nel dettaglio l’andamento per fasce di età ed a seconda del gradiente di superamento soglia vengono adottate strategie di contenimento della diffusione del COVID19

AGEROLA (settimana di riferimento dal 08 al 14 febbraio 2021), da cui si risale dalla piattaforma Sinfonia

Incidenza dei Nuovi Positivi a 7 giorni per 100.000 residenti: Regione Campania: 166,13 – Agerola: 66,52

Percentuale dei Nuovi Positivi a 7 giorni: Regione Campania: 9,31 % – Agerola: 5,10 %.