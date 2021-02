Agerola in Blackout. Problemi alla rete elettrica nella frazione Bomerano.

Agerola. Disservizi alla rete elettrica stasera, a partire dalle ore 18.15 nella frazione Bomerano. Il guasto ha interessato l’area intono a Piazza Paolo Capasso e buona parte di Via Principe di Piemonte. A rimanere senza energia elettrica tutti i negozi e attività commerciali in centro e tutte le abitazioni. Il Comune si è attivato immediatamente ed ha comunicato su Facebook quanto segue: A seguito dei fulmini che hanno colpito la rete elettrica in alta tensione nel dicembre scorso, Terna, che è il gestore delle rete in questione, ha avviato un intervento di ammodernamento della rete elettrica nel nostro comprensorio, da Lettere ad Agerola. Tempi di intervento: entro fine febbraio.