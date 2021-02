Agerola, domani si torna in classe in totale sicurezza.

Stiamo attraversando momenti delicati, tra apprensione e bisogno di tenere sempre sotto controllo il dato epidemiologico generale. Nelle settimane scorse, come noto, si sono verificati anche ad Agerola situazioni di contagio nelle scuole, in particolar modo nel plesso scolastico “Dante Alighieri” di San Lazzaro.

L’attivazione dei protocolli sanitari, il monitoraggio dei dati epidemiologici nel mondo scuola e la sinergia con le autorità sanitarie e i dirigenti scolastici ispirano scelte ponderate e responsabili, che hanno in prima battuta disposto la chiusura del plesso di San Lazzaro per le operazioni di sanificazione e poi successivamente un’ulteriore proroga di chiusura precauzionale di 10 giorni fino al giorno 12 febbraio, con conseguente e costante monitoraggio dei contatti stretti dei casi positivi accertati.

Domani, lunedì 15 febbraio, al pari di tutti gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado, anche i nostri piccoli del plesso “Dante Alighieri” torneranno in classe.

Dobbiamo avere fiducia e coraggio. Dobbiamo infondere nei nostri piccoli la certezza che la scuola deve continuare ad essere luogo di crescita e di formazione, che in questa fase esige un’attenzione maggiore e condizioni di sicurezza piú scrupolose.

La riapertura avverrà nel rispetto di precisi protocolli e, come sempre, la scuola sarà pronta all’accoglienza!

Siamo sicuri che loro, piccoli e responsabili, continueranno a dimostrarci il rispetto rigoroso delle regole e delle misure di precauzione.